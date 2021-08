HF COMPANY : Proposition de rachat du pôle Home Digital Life par Bigben Interactive pour 16 M

Proposition de rachat du pôle Home Digital Life par Bigben Interactive pour 16 M€

Dans le cadre de sa stratégie de gestion/rotation de son portefeuille d’actifs, HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de METRONIC (France) et de ses filiales italienne et espagnole dont le chiffre d’affaires a représenté 24 M€ en 2020 sur les 29,1 M€ réalisés au cours de cet exercice, et 1,9 M€ d’EBITDA en 2020.

Le 20 Août, le Groupe HF Company est entré en discussion exclusive après avoir reçu une offre de la part de Bigben Interactive pour une valeur d’entreprise de 16 M€, avec un paiement immédiat de 12 M€ et un complément de prix de 4 M€.

Cette offre valorise le pôle Home Digital Life 8,4 x l’EBITDA 2020.

Le Conseil d’administration du Groupe HF Company a validé ce projet et a convoqué une Assemblée Générale Ordinaire le 8 Octobre 2021 afin de soumettre ce projet au vote des actionnaires du Groupe.

Utilisation du produit de cession

A fin 2020, le Groupe HF Company disposait d’une trésorerie nette de 15 M€.

Une fois la cession menée à son terme, HF Company disposera d’une trésorerie nette de dette de 27 M€ et de potentiellement 32 M€ si le complément de prix est reçu de Bigben Interactive, à comparer à une capitalisation boursière de 19 M€, (soit une décote de 30% à 40% sur sa trésorerie).

HF Company sera alors en mesure de réinvestir sa trésorerie notamment dans le métier du Broadband, dont il conserve les activités. Une partie de cette trésorerie pourra également être utilisée pour verser un dividende exceptionnel aux actionnaires.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats semestriels le 30 septembre 2021 après Bourse

