HF COMPANY : Résultats semestriels 2020

Résultats semestriels 2020

Activité pénalisée par la crise sanitaire au cours du semestre mais fort rebond dès le mois de mai grâce à la stratégie de ventes multicanal

EBITDA positif grâce aux efforts d’adaptation rapides

Forte génération de free cashflow

Résultat net marqué par la dépréciation du goodwill de LEA Networks et de Vector

M€ S1-2020 S1-2019 Chiffre d’affaires 12,2 15,6 EBITDA* 0,1 -0,2 Résultat opérationnel courant -0,9 -1,1 Charges non courantes -8,5 -0,1 Résultat opérationnel -9,4 -1,2 Résultat net part du Groupe -9,2 -1,0

* EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et autres produits et charges opérationnelles

Chiffre d’affaires du premier semestre en repli sous l’effet de la crise sanitaire mais adaptation rapide au contexte grâce à la très forte accélération des ventes web. Retour à un niveau d’activité pré-crise dès le mois de mai.

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s’est établi à 12,2 M€ au cours du premier semestre de l’exercice 2020 en retrait de 21,8 %. Après un premier trimestre en repli de 24,5%, le deuxième trimestre a enregistré une moindre décroissance, à -20,5%, au plus fort de la crise, avec un chiffre d’affaires en mai et juin équivalent à celui de janvier-février grâce à la stratégie de ventes multicanal mise en place depuis plusieurs années par le Groupe.

Par activité, le pôle Home Digital Life (qui représente désormais 76% de l’activité du groupe) a démontré sa capacité de résilience, avec un chiffre d’affaires en repli de 10,4% sur le semestre alors que la plupart de ses canaux de distribution traditionnels ont été fermés. L’activité Digital Broadband, en baisse de 62,7%, a été fortement pénalisée par la fermeture de son usine en Chine au cours du premier trimestre et l’arrêt généralisé au plan mondial de l’activité industrielle au cours du deuxième trimestre.

Le pôle Industrie a réalisé un doublement de son activité par rapport à 2019 sur une base de comparaison réduite en 2019.

EBITDA légèrement positif grâce à la mise en œuvre très rapide de mesures de réductions de coûts.

L’EBITDA s’est établi à 0,1 M€ au S1 2020, contre -0,2 M€ au S1 2019. Il a été pénalisé par la baisse d’activité liée au confinement mais l'adaptation de l’organisation du Groupe afin de réduire le plus possible les coûts de structure et de fonctionnement a permis d’enregistrer une amélioration de 17% sur ces postes par rapport au S1 2019.

Sans les effets négatifs du confinement, l’amélioration des résultats aurait été sensiblement plus forte.

Le résultat opérationnel courant est également en amélioration, à -0,9 M€ au S1 2020, contre -1,1 M€ au S1 2019.

Le solde des goodwill des filiales LEA Networks et VECTOR a été déprécié pour un montant de –8.5 M€[. Le résultat opérationnel ressort ainsi à -9,4 M€.

Le résultat net publié part du groupe atteint -9,2 M€, sous l’effet de la dépréciation de goodwill, contre -1,0 M€ au S1 2019.

Situation financière toujours très solide grâce à une forte génération de free cash flow au cours du semestre et renforcée par l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat de 3 M€.

Durant la période de sous-activité, HF Company a maintenu sa stricte discipline en termes de gestion du Besoin en Fonds de Roulement et d’investissements, ce qui a permis de sortir de la phase de confinement avec un renforcement de la situation de trésorerie nette de toutes dettes financières, à 16,9 M€, contre 14,5 M€ au 31 décembre 2019.

Au cours du premier semestre 2020, HF Company a dégagé un free cashflow (cashflow libre) de 2,8 M€.

HF Company a par ailleurs obtenu un prêt garanti par l’Etat de 3 M€.

Les capitaux propres s’élèvent désormais, neutres de tout goodwill, à 31,6 M€ au 30 juin 2020, soit 9,45€ par action.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 15 octobre 2020 après Bourse

