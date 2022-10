HF Company : son chiffre d'affaires au premier semestre 2022 en hausse de 45,7 %

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s'est établi à 3,1 millions d'euros, contre 2,16 millions en 2021 soit une progression de 45,7 %. Son chiffre d'affaires du LAN progresse de 108 %, avec le démarrage du contrat GRDF portant sur des tests et certifications de compteurs à gaz. Les activités de certification du LAN sur les modems fibre optique et sur le CPL-G3 ont également progressé respectivement de 64 et 46%. Le groupe anticipe une poursuite de la croissance et du redressement du pôle Broadband au cours du second semestre.



Le résultat net part du Groupe est positif à 519 000 euros, bénéficiant d'un profit exceptionnel de 1,394 million d'euros lié à la cession de l'ensemble immobilier de Vector détenu par HF company.



LEA Networks poursuit également sa croissance, en particulier sur le marché nord-américain, avec la fourniture de produits de protection contre la foudre, ainsi que des produits de filtrage et d'alimentation pour les accès réseaux fibre. Ces solutions Powering pour les réseaux sont aussi fortement demandées en Europe.



L'Excédent Brut d'Exploitation tend vers l'équilibre à - 57 000 euros, contre - 973 000 euros au 1er semestre 2021. Le résultat d'exploitation s'élève - 485 000 euros.



Le résultat financier ressort à - 759 000 euros ; la valorisation à date des placements est impactée par une conjoncture financière défavorable.



Au 30 juin 2022, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 24 millions d'euros, soit 72 % du total du bilan. Les capitaux propres s'élèvent à 28,7 millions d'euros.