HF Sinclair Corporation est une entreprise énergétique indépendante qui produit et commercialise des produits légers de grande valeur, tels que l'essence, le carburant diesel, le carburéacteur, le diesel renouvelable et d'autres produits spécialisés. Les segments de la société comprennent le raffinage, les énergies renouvelables, le marketing, les lubrifiants et les produits de spécialité, et HEP. Le secteur du raffinage est impliqué dans l'achat et le raffinage du pétrole brut et la commercialisation en gros de produits raffinés, tels que l'essence, le carburant diesel et le carburéacteur. Le segment des énergies renouvelables comprend les activités des RDU d'Artesia, de Cheyenne et de Sinclair, ainsi que de la PTU d'Artesia. Le segment Marketing comprend les ventes de carburants de marque. Le segment des lubrifiants et des produits de spécialité comprend les activités de Petro-Canada Lubricants, Red Giant Oil et Sonneborn, ainsi que les produits lubrifiants de spécialité fabriqués à la raffinerie de Tulsa. Le segment HEP comprend toutes les activités de HEP, qui possède et exploite des actifs de logistique et de raffinage. Elle possède et exploite environ sept raffineries complexes.