La société de gestion AQR enregistre sa meilleure année en plusieurs stratégies

La société AQR, dont le chiffre d'affaires s'élève à 100 milliards de dollars, a récolté les meilleures performances de plusieurs de ses stratégies, en profitant des fortes tendances des marchés à terme et des marchés mus par des facteurs macroéconomiques, a ajouté la source, qui n'a pas souhaité être nommée pour discuter des performances.

Les actions mondiales ont vu quelque 14 000 milliards de dollars disparaître de leur valeur l'année dernière, tandis que près de 300 hausses de taux d'intérêt et un trio de rallyes de plus de 10 % ont exacerbé la volatilité du marché.

La stratégie de rendement absolu d'AQR, un fonds multi-stratégies, a enregistré un rendement de 43,5 % l'an dernier, net de frais, selon la source. Il a bénéficié d'une sélection minutieuse du portefeuille, a précisé la source.

Ses stratégies Equity Market Neutral Global Value et Global Macro ont toutes deux enregistré des années record à 44,7% et 42,0% nets de frais. Sa stratégie Alternative Trend a également connu sa meilleure année, avec un rendement de 48,9% net de frais, a ajouté la source.

Un indice de Hedge Fund Research (HFR), qui suit les performances des plus grands fonds spéculatifs mondiaux, a affiché une baisse de 2,78 % depuis le début de l'année jusqu'en novembre 2022, tandis qu'un indice plus large qui suit l'ensemble du secteur a baissé de 3,87 % jusqu'à la fin de novembre 2022.

AQR est une société d'investissement qui a des stratégies de fonds spéculatifs mais qui comprend également des fonds longs et des fonds communs de placement.

Les stratégies de tendance continueraient à réussir pour AQR pendant les ralentissements soutenus et la volatilité macroéconomique persistante, a déclaré la source à Reuters.

Le fondateur d'AQR, Cliff Asness, a entre-temps publié un blog cette semaine, intitulé "La bulle n'a pas éclaté", qui fait référence à ses écrits de 2001 sur les valorisations onéreuses des marchés boursiers.

"Comme en 2022, il y aura certainement de méchants revirements en cours de route, mais comme le découvre toujours Wile E. Coyote, la gravité est inéluctable", a écrit Asness dans le billet de blog.