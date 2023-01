Les commissions des hedge funds tombent à leur plus bas niveau depuis la crise financière de 2008 -HFR

HFR a déclaré que les commissions de base des hedge funds ont baissé d'un point de base (pb) entre le deuxième et le troisième trimestre 2022, pour atteindre un niveau estimé de 1,35 %, et que les commissions d'incitation moyennes ont chuté de 4 pb pour atteindre 16,01 %.

Les deux frais estimés représentent leurs plus bas niveaux depuis que HFR a commencé à publier les estimations en 2008, ajoute une note de la société.

L'année a été difficile pour certaines catégories de hedge funds, en particulier pour les sociétés d'investissement en actions à long terme, qui ont été pénalisées par les baisses des trois principaux indices de Wall street, qui ont enregistré leur première baisse annuelle depuis 2018, alors que l'inflation galopante et le risque de récession ont réduit les investissements en actions.

L'indice composite pondéré par les fonds HFRI 500, qui suit un grand nombre des plus grandes performances mondiales des fonds spéculatifs, a enregistré une baisse de 2,78 % depuis le début de l'année jusqu'en novembre 2022, tandis qu'un indice plus large qui suit l'ensemble du secteur a baissé de 3,87 % jusqu'à la fin de novembre 2022.

Les gestionnaires de fonds spéculatifs sont traditionnellement connus pour leurs commissions de type "deux-et-20", ce qui signifie qu'un pourcentage constant plus faible est appliqué au montant des actifs gérés dans le fonds spéculatif, puis une commission incitative plus élevée est appliquée dans le cadre de la participation aux bénéfices lorsque les chiffres de performance augmentent.

"Les frais sont encore trop élevés, surtout par rapport au maigre résultat, qui dure malheureusement depuis trop longtemps", a déclaré Bruno Schneller, un directeur général chez INVICO Asset Management.

Les structures de frais peuvent varier considérablement en fonction du fonds, a-t-il ajouté.

HFR a déclaré que les plus grands fonds spéculatifs se sont mieux comportés au troisième trimestre 2022. Les meilleurs fonds spéculatifs de leur indice composite pondéré ont eu un rendement positif de 10,9 %, tandis que le décile inférieur a enregistré une moyenne négative de 14,3 %.

"Les fonds spéculatifs qui attirent le plus de capitaux et facturent les frais les plus élevés sont généralement les gestionnaires ayant un long historique de réussite", a déclaré David Bizer, directeur général de la société d'investissement Global Customised Wealth. "Beaucoup des meilleurs fonds sont fermés aux nouveaux capitaux afin de préserver leur capacité à générer des rendements attractifs."

Les fonds spéculatifs dans lesquels il est facile d'entrer ne sont pas forcément les meilleurs dans lesquels investir, a-t-il ajouté.

Selon le HFR, le nombre de nouveaux fonds spéculatifs lancés est tombé à 71 au troisième trimestre de l'année dernière, soit neuf de moins qu'au trimestre précédent et le plus bas depuis le quatrième trimestre de 2008.