Les pertes des fonds spéculatifs en Asie augmentent au troisième trimestre, en passe de devenir la pire année depuis 2008

Les fonds spéculatifs axés sur l'Asie émergente ont enregistré en septembre leurs plus grosses pertes mensuelles depuis des années et devraient connaître la pire année depuis la crise financière de 2008, selon le fournisseur de données HFR. L'indice HFRI Asia ex-Japan de la société a chuté de 7,7 % en septembre, la pire performance mensuelle depuis mars 2020, selon les données de HFR le 17 octobre. La performance du troisième trimestre a été négative de 10,4 %, contre une baisse de 4 % au deuxième trimestre. Les pertes prolongées sont survenues alors que les marchés asiatiques faisaient face à des vents contraires croissants dus aux hausses de taux hawkish de la Réserve fédérale, aux incertitudes entourant le Congrès du Parti communiste chinois, qui se tient une fois par an, et aux tensions sino-chinoises croissantes sur Taïwan et la technologie. "C'est un troisième trimestre très douloureux pour les performances des gestionnaires de fonds spéculatifs (asiatiques). Les gestionnaires surveillent le 20e Congrès du Parti pour avoir une certaine clarté sur les investissements liés à la Chine", a déclaré Benjamin Low, directeur principal des investissements de Cambridge Associates. Le congrès d'une semaine, qui a débuté dimanche, devrait détailler les objectifs politiques de la Chine et voir le dirigeant actuel Xi Jinping réélu pour un troisième mandat sans précédent. L'indice HFRI a chuté de 22,8 % au cours des neuf premiers mois, soit la plus forte baisse de performance depuis la crise financière de 2008, lorsque l'indice avait chuté de 26,4 % pour la même période, selon un calcul de Reuters basé sur les données du HFR. Les gestionnaires chinois ont été les premiers à subir des pertes en septembre, l'indice HFRI de la Chine ayant chuté de 8,5 %, parallèlement à la liquidation des marchés d'actions. Les fermetures répétées dans de nombreuses villes chinoises, un mode de prise de risque avant le congrès du parti et les risques géopolitiques ont affecté le sentiment du marché. L'indice Hang Seng de Hong Kong a atteint son plus bas niveau en 11 ans en septembre et a dégringolé de 13,7 % pour le mois, l'indice composite de Shanghai a chuté de 5,5 %, tandis que l'indice MSCI China a reculé de 9,7 %. D'autres marchés d'actions émergents d'Asie, comme Taïwan et la Corée du Sud, qui sont sensibles à l'inflation, ont également baissé de plus de 10 % en septembre. La stratégie d'actions long/short a été la moins performante, tandis que les gestionnaires neutres par rapport au marché et multi-stratégies ont enregistré les meilleures performances en septembre et depuis le début de l'année, a indiqué BofA Securities dans une note. L'ampleur des mesures prises par les banques centrales et les fréquents gros titres macroéconomiques ont créé des opportunités de trading rentables pour les fonds spéculatifs macro dans le monde entier, selon les analystes. "Nous pensons que les fonds macro continueront à bien se porter au cours des 6 à 12 prochains mois", a déclaré M. Low. L'indice HFRI Asia ex-Japan suit les fonds qui ciblent plus de 50 % de leurs investissements dans la région Asie ex-Japon. Les fonds spéculatifs axés sur le Japon se sont relativement bien comportés, l'indice HFRI Asia qui inclut le Japon n'ayant baissé que de 3,3 % en septembre et de 3,9 % cette année.

