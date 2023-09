HG Technologies Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de consommables et d'équipements d'imagerie électrostatique pour l'impression et la copie. Les principaux produits de la société sont les toners, les tambours photoconducteurs organiques (OPC), les copieurs de sécurité informatique et les produits spéciaux traités avec précision. La société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers tels que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie du Sud-Est.

Secteur Chimie de spécialité