HgCapital Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir aux actionnaires des rendements à long terme supérieurs à ceux de l'indice FTSE All-Share en investissant principalement dans des sociétés non cotées où la valeur peut être créée par le biais de changements stratégiques et opérationnels. Les investissements de la société se concentrent sur une gamme de sous-secteurs au sein des logiciels et des services commerciaux basés sur la technologie dans des secteurs verticaux situés en Europe et en Amérique du Nord. La politique de la société est d'investir, directement ou indirectement, dans un portefeuille de sociétés non cotées où elle pense pouvoir apporter une valeur ajoutée en augmentant la croissance organique, en générant des améliorations opérationnelles, en stimulant l'expansion des marges, la reconnaissance ou l'acquisition, afin d'atteindre une certaine échelle. Il investit dans divers secteurs, tels que la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et la paie, l'automatisation et l'ingénierie, l'assurance et d'autres. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif est Hg Pooled Management Limited.