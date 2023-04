HgCapital Trust réduit son engagement dans HG Saturn

HgCapital Trust PLC - véhicule d'investissement basé à Londres qui permet aux actionnaires d'accéder aux entreprises non cotées gérées par Hg, basé à New York - Réduit de 15 % son engagement dans HG Saturn 3. Cette réduction permet une plus grande souplesse d'investissement à l'approche d'une période qui s'annonce "attrayante pour les nouveaux investissements". Elle ajoute que le redimensionnement de l'engagement du fonds n'a pas d'impact négatif sur son bilan.

À l'issue de l'opération, les ressources liquides disponibles pro forma s'élèvent à 663 millions de livres sterling, avec des engagements en cours pro forma de 934 millions de livres sterling, qui devraient être utilisés au cours des trois à quatre prochaines années.

Cours actuel de l'action : 346,91 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 20

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.