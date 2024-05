HgCapital Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir aux actionnaires des rendements à long terme supérieurs à ceux de l'indice FTSE All-Share en investissant principalement dans des sociétés non cotées où la valeur peut être créée grâce à des changements stratégiques et opérationnels. Ses investissements se concentrent sur une série de sous-secteurs spécifiques au sein du secteur des logiciels et des services commerciaux basés sur la technologie dans des verticales industrielles où le gestionnaire d'investissement peut utiliser toute l'étendue de ses connaissances et de son expérience. La politique de la société est d'investir, directement ou indirectement, dans un portefeuille de sociétés non cotées. Elle cherche à maximiser ses opportunités et à réduire le risque d'investissement en détenant un éventail d'entreprises diversifiées par marché final et par zone géographique. Il est investi dans 49 sociétés de divers secteurs, tels que la planification des ressources de l'entreprise et la paie, l'automatisation et l'ingénierie, l'assurance et d'autres. Son gestionnaire est Hg Pooled Management Limited.