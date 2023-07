(Alliance News) - HgCapital Trust PLC a déclaré qu'il allait investir environ 6 millions de livres sterling dans Nomadia, fournisseur de solutions de mobilité basées sur des logiciels en tant que service, basé à Paris.

Ce véhicule d'investissement basé à Londres permet aux actionnaires d'accéder à des entreprises non cotées en bourse par l'intermédiaire des investissements de HgCapital PLC.

HgCapital Trust investira dans Nomadia aux côtés d'autres clients institutionnels de Hg qui investissent par l'intermédiaire du fonds Hg Mercury 3.

Nomadia fournit des applications mobiles et des solutions SaaS pour "permettre aux entreprises de planifier et d'optimiser les déplacements et les activités de leurs travailleurs mobiles en temps réel". Nomadia a déclaré servir plus de 2 200 clients et plus de 188 000 utilisateurs dans 28 pays.

"Cet investissement de Hg est à la fois un témoignage de la position de leader de Nomadia et une reconnaissance de l'excellent travail de notre équipe. Nous avons été impressionnés par la profondeur de l'expertise de Hg, son agilité dans l'exécution et son esprit de partenariat", a déclaré Fabien Breget, directeur général de Nomadia.

"Hg apporte un réseau de talents, un capital financier important et des décennies d'expérience dans le développement d'entreprises de logiciels haut de gamme. Ce partenariat représente un formidable tremplin pour accélérer notre développement, notre innovation produit et notre ambition internationale."

Alexander Flavier, associé chez Hg, a ajouté : " Nous avons été impressionnés par la qualité des produits [de Nomadia], la force du retour d'information de leurs clients et l'impact de leur mission : permettre à la main-d'œuvre mobile de gagner en productivité tout en renforçant les normes de sécurité et en réduisant les émissions [de dioxyde de carbone]. Nous sommes impatients de les aider à construire un champion européen, en accélérant leur croissance à l'échelle et au-delà des frontières".

HgCapital Trust a déclaré que ses ressources liquides disponibles pour un déploiement futur sont estimées à 659 millions de livres sterling, ce qui représente environ 30 % de la valeur nette d'inventaire pro forma de 2,2 milliards de livres sterling au 31 mars.

La société annoncera ses résultats semestriels le 18 septembre.

Les actions de HgCapital Trust étaient en hausse de 0,1% à 393,01 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

