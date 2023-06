Le gestionnaire de HgCapital Trust accepte la réalisation d'Azets

(Alliance News) - HgCapital Trust a indiqué lundi que son gestionnaire, HG, avait accepté une réalisation partielle de son investissement dans Azets Group.

Le véhicule d'investissement basé à Londres, qui permet aux actionnaires d'accéder aux entreprises non cotées gérées par Hg, basé à New York, a déclaré que Pai Partners a rejoint Azets en tant que nouvel investisseur et détiendra une participation égale et majoritaire dans la société, aux côtés de Hg.

Aztes est un fournisseur londonien de services de comptabilité, de fiscalité, de paie, d'audit et de conseil aux petites et moyennes entreprises.

Pai Partners est une société d'investissement basée à Londres.

Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués et sa réalisation est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

L'investissement de HG Capital Trust dans Azets s'élève à environ 54,3 millions de livres sterling.

Les actions de HG Capital Trust étaient en hausse de 1,4 % à 395,00 pence l'unité à Londres lundi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

