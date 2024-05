Hi-Green Carbon Ltd. est une société basée en Inde, spécialisée dans la production de carbone récupéré hi-green, un produit carboné dérivé de caoutchouc en miettes de qualité supérieure. Utilisant une installation de production entièrement locale, l'entreprise a mis au point un procédé breveté de 100 tonnes par jour (TPD). La société fournit une gamme de qualités dans les séries SS-330, SS-550 et SH-665. Ses qualités de noir de carbone sont des alternatives commercialement acceptées aux principales qualités industrielles. En outre, toutes ses qualités sont commodément granulées et emballées dans des sacs standard ou des super-sacs pour une expédition efficace. L'entreprise produit également des sous-produits, notamment du mazout, du silicate de sodium et des fils d'acier. Ses clients estimés utilisent la gamme variée de grades de carbone Hi-Green dans la fabrication de pneus et de produits en caoutchouc, à des fins multiples, notamment de remplissage et de renforcement. Ses qualités plastiques réduisent considérablement l'utilisation d'agents de dilution tels que la cire et les huiles aromatiques.

Secteur Chimie de spécialité