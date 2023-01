Hi-Tech Pipes Limited signe un protocole d'accord avec le gouvernement d'Uttar Pradesh

Hi-Tech Pipes Limited a signé un protocole d'accord (MOU) avec le gouvernement de l'Uttar Pradesh pour la mise en place d'une méga installation de fabrication de tubes et tuyaux en acier et de traitement de l'acier plat. Le protocole d'accord est signé dans le cadre du programme Invest U.P. du gouvernement de l'Uttar Pradesh, mené sous la direction de l'honorable ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Sh. Yogi Adityanath Ji. Dans le cadre de ce protocole d'accord, l'investissement proposé s'élèvera à 5 100 millions d'INR et sera réalisé par étapes.

Ce projet proposé contribuera grandement à la réalisation de la vision du ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Sh. Yogi Adityanath Ji, de construire une économie d'un billion de dollars. En outre, l'environnement commercial favorable et les mesures incitatives spéciales proposées par le gouvernement de l'U.P. aideront la société à renforcer sa position dans l'industrie de transformation des tubes et tuyaux en acier et de l'acier plat.