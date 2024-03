Hi Trend Technology Shanghai Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement et à la conception de puces pour compteurs intelligents. Les principales activités de la société comprennent la recherche et le développement, la conception et la vente de puces pour équipements terminaux de réseaux intelligents, ainsi que la fourniture de produits à base de puces et de services d'appui. Les principaux produits de la société comprennent des puces de comptage d'énergie, des puces de microcontrôleur (MCU) pour compteurs intelligents et des puces de communication par transporteur. L'entreprise opère principalement sur le marché national.