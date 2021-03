Hiag acquiert 4 immeubles dans le cadre d'un contrat Sale-and-Lease-Back

Zurich (awp) - La société immobilière Hiag a fait l'acquisition de 4 surfaces commerciales dans trois emplacements à Winterthour, Soleure et Reinach (BL) dans le cadre d'un contrat "Sale-and-Lease-Back" conclu avec BR Bauhandel. Ce dernier reste locataire des immeubles dans les trois emplacements, a précisé Hiag vendredi soir. L'acquisition, dont le montant n'est pas révélé, permet à la société d'étoffer son portefeuille d'environ 40'000 m2 de surface utile.

Deux immeubles sont sis à Winterthour, d'une surface de respectivement 10'000 et 6000 m2, un à Soleure (13'000 m2) et un à Reinach (6500 m2 dont 4500 m2 de surface locative). Hiag dispose pour ce dernier immeuble d'un droit de préemption à exercer dans les six mois. Le développement des parcelles acquises sera entrepris immédiatement.

rp