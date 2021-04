Hiag acquiert un immeuble de logistique à Buchs AG

Zurich (awp) - La société immobilière Hiag a fait l'acquisition d'un immeuble de logistique entièrement loué à Buchs, dans le canton d'Argovie. Le locataire, une entreprise active dans l'industrie européenne de l'habillement, devient un des trois principaux locataires de la société. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé dans le communiqué publié mardi soir par Hiag.

L'immeuble en question a été construit en 2007 et comporte une surface de base de près de 39'000 m2. Il vient augmenter le portefeuille de Hiag d'environ 21'000 m2 de surface utile. Le contrat avec le locataire a une durée actuelle de 6,8 ans et influencera le cash-flow et le dividende potentiel de Hiag de manière positive.

rp