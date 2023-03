Hiag décoiffe les attentes en 2022 et relève son dividende

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Hiag a signé l'année dernière une performance supérieure aux attentes, tant au niveau opérationnel que net, et entend en faire profiter ses actionnaires.

Le produit des immeubles est ressorti à 67,7 millions de francs suisses, en hausse de 7,3%, porté par les nouvelles locations et les projets achevés. Le taux de vacance a ainsi été notablement réduit au bouclement de l'exercice sous revue, à 6,4%, contre 10,7% un an plus tôt, a précisé le groupe bâlois lundi dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est resté quasiment stable (+0,1%) à 115,2 millions de francs suisses, alors que le bénéfice net s'est enrobé de 11,3% à 99,4 millions. Ajusté de l'effet des revalorisations, il s'est inscrit à 38,4 millions (+3,8%).

Forte de ces chiffres, la société bâloise cotée à la Bourse suisse entend proposer à ses actionnaires un dividende relevé de 20 centimes à 2,90 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé. L'assemblée générale devra également se prononcer sur l'élection de Micha Blattmann au conseil d'administration en remplacement de Christian Wiesendanger, qui ne se représentera pas "pour des raisons personnelles".

A l'exception des recettes immobilières, conformes aux attentes, et du dividende, à la limite supérieure des projections des analystes sondés par l'agence AWP, les chiffres du jour dépassent les attentes les plus optimistes de la communauté financière.

Pour 2023, la direction dit s'attendre à une "bonne année dans l'ensemble", malgré des coûts de financement en hausse, marquée par des revenus "en légère hausse" sans plus de précision et à de nouveaux gains de revalorisation.

