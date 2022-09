Hiag: le directeur financier quitte l'entreprise fin octobre

Zurich (awp) - La société immobilière Hiag fait savoir que son responsable des finances, Rico Müller, quitte l'entreprise à fin octobre pour raisons personnelles.

La direction et le conseil d'administration le remercient pour son travail et lui souhaitent "le meilleur pour la suite de sa carrière", selon le communiqué publié mardi. Le processus de désignation d'un successeur a été lancé. Christian Wiesendanger, membre du conseil et président du comité des finances, remplace le CFO à titre intérimaire d'ici la nomination d'un nouveau responsable.

