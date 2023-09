HIAG Immobilien Holding AG est une société basée en Suisse, opérant en tant que société mère du groupe HIAG. La société exerce ses activités en tant que société immobilière, dont le portefeuille comprend environ 40 sites avec des bureaux, des commerces et des propriétés logistiques, ainsi que des propriétés résidentielles sélectionnées dans les régions de la Suisse alémanique et de la Suisse romande. Les principales activités commerciales du groupe comprennent la gestion des propriétés à rendement et les activités de redéveloppement. Les opérations de la société sont divisées en deux secteurs d'activité : le portefeuille de rendement et le portefeuille de redéveloppement. Le modèle d'affaires de HIAG est axé sur le développement de projets planifiés sur plusieurs années ainsi que sur la gestion active, l'administration et la location de biens immobiliers et l'optimisation continue du portefeuille immobilier par le biais d'acquisitions et de ventes.

Secteur Développement et opérations immobilières