Hiaga presque doublé son bénéfice net au premier semestre

Zurich (awp) - La société immobilière Hiag a bouclé le premier semestre sur des résultats meilleurs que prévu par les analystes interrogés par AWP, ayant presque doublé son bénéfice net. Pour la suite de l'exercice, le groupe entend poursuivre sur la lancée de son meilleur résultat semestriel depuis sa cotation en Bourse en 2014.

Les revenus locatifs ont progressé de 4% à 30,6 millions de francs suisses, selon un communiqué paru vendredi. Le bénéfice opérationnel (Ebitda) a bondi de 76,3% à 52,9 millions et le bénéfice net s'est établi à 41,9 millions, contre 22,1 millions il y a un an. Pour ces deux derniers paramètres, les attentes ont été largement battues.

Les principaux moteurs de cette croissance relèvent des contrats de location conclus au cours de la période sous revue, d'un effet de rattrapage pour de nouvelles locations au second semestre de l'exercice 2020 et de revenus locatifs issus des projets de développement désormais terminés.

La direction de l'entreprise bâloise a proposé une assemblée générale extraordinaire le 29 septembre en vue d'une augmentation de capital, précisant que l'opération est en principe prévue pour le quatrième trimestre et que l'un des objectifs est de ramener le ratio des fonds propres - de 42,7% à fin juin - au-dessus des 50%.

Pour le second semestre, elle anticipe une hausse des revenus locatifs de 3% et une réduction du taux de vacance. Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général, Marco Feusi, s'est félicité de la robustesse du portefeuille et a confirmé que d'autres effets positifs de revalorisations sont attendus, tandis que la politique de versement des dividendes sera maintenue.

Permis de construire pour Chama

Tous les projets de développement, dont les trois acquisitions les plus récentes, sont conformes aux coûts prévus et au calendrier, a précisé M. Feusi. Hiag a finalement reçu le feu vert des autorités pour Chama, le projet plus important ces deux prochaines années, avec des investissements de l'ordre de 90 millions de francs suisses dans une première étape. La construction devrait démarrer en janvier de l'année prochaine et s'achever fin 2023.

Par ailleurs, le patron a fait savoir que d'autres ventes d'immeubles sont dans le collimateur pour un montant compris entre 70 à 90 millions de francs suisses d'ici la fin de l'année prochaine. En août Hiag a vendu deux biens fonciers.

L'ancien site de production du défunt chimiste Rohner à Pratteln, qui a encore rapporté 1,7 million de francs suisses au premier semestre, ne devrait plus générer de revenus ces prochains mois, a assuré le responsable financier sortant Laurent Spindler. La débâcle de Hiag Data devrait encore plomber la performance en 2021, à hauteur de 300'000 francs suisses.

Vers 11h la nominative Hiag prenait 2% à 102 francs suisses et l'indice boursier SPI engrangeait 0,2%.

