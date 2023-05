Hiap Tong Corporation Ltd. donne des prévisions de résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

Hiap Tong Corporation Ltd. a communiqué ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023. Sur la base d'une évaluation préliminaire des résultats financiers non audités du groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2023 (" exercice 2023 "), le groupe s'attend à enregistrer un bénéfice net après impôt nettement plus élevé pour l'exercice 2023 que pour l'exercice précédent clos le 31 mars 2022 (" exercice 2022 "). La hausse du bénéfice net après impôt pour l'exercice 2023 est principalement attribuable à de nouveaux projets de construction dans le segment du levage et du transport, ainsi qu'à la reprise complète des opérations commerciales suite à la situation COVID-19 à Singapour et en Malaisie au cours de l'année.