Hibbett, Inc. est un détaillant de mode d'inspiration athlétique. La société exploite environ 1 169 magasins de détail dans 36 États, dont 960 magasins Hibbett, 193 magasins City Gear et 16 magasins de chaussures de sport Sports Additions. Ses magasins Hibbett ont une superficie moyenne de 5 800 pieds carrés et sont situés principalement dans des centres commerciaux linéaires, généralement à proximité d'une chaîne de magasins. Ses magasins City Gear ont une superficie moyenne de 5 200 pieds carrés et sont situés principalement dans des centres commerciaux linéaires. Ses magasins Sports Additions ont une superficie moyenne de 2 900 pieds carrés et sont situés pour la plupart dans des centres commerciaux, généralement à proximité d'un magasin Hibbett. Son parc de magasins se compose de 912 magasins situés dans des centres commerciaux linéaires, de 32 magasins autonomes et de 225 centres commerciaux fermés. Il offre un service à la clientèle personnalisé et un accès à des chaussures et vêtements convoités de grandes marques telles que Nike, Jordan et Adidas. La société dispose d'un centre logistique et de vente en gros à Alabaster, en Alabama (banlieue de Birmingham), où elle reçoit et expédie ses différentes marchandises.

Secteur Détaillant habillement et accessoires