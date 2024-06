Hibiscus Petroleum Berhad est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société comprennent la Malaisie-Sabah du Nord, la Malaisie-Kinabalu et autres, la zone d'accord commercial, le Royaume-Uni, l'Australie, le Viêt Nam, ainsi que la holding d'investissement et les activités du groupe. Le secteur Malaisie-Sabah du Nord comprend l'investissement dans sa participation de 50 % dans le Sabah du Nord, situé au large de la côte de Sabah, en Malaisie. Le segment Malaisie-Kinabalu et autres comprend les investissements et les opérations dans le Kinabalu et les PM305 et PM314. Le segment Commercial Arrangement Area comprend les investissements dans sa participation de 35 % dans le PM3 CAA, situé dans la zone d'accord commercial entre la Malaisie et le Viêt Nam. Le segment Royaume-Uni comprend les investissements et les opérations au Royaume-Uni, à savoir la zone Anasuria et la zone Marigold, toutes situées au large du plateau continental du Royaume-Uni.