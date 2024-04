HICL Infrastructure PLC est une société d'investissement à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société investit dans des projets d'infrastructure au Royaume-Uni, dans la zone euro, en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande. Sa proposition d'investissement consiste à générer des revenus durables et une croissance du capital à partir d'un portefeuille diversifié d'investissements dans des infrastructures de base. La société cherche à fournir aux investisseurs des distributions à long terme, à des niveaux durables, et à préserver la valeur en capital de son portefeuille d'investissement à long terme avec un potentiel de croissance du capital. Sa politique d'investissement consiste à garantir un portefeuille diversifié qui comporte un certain nombre d'investissements de taille similaire et qui n'est pas dominé par un seul investissement. Son portefeuille d'actifs comprend Affinity Water, l'autoroute A63, Northwest Parkway, Southmead Hospital, High Speed 1, Royal School of Military Engineering, Pinderfields and Pontefract Hospitals, Home Office, et d'autres. Son gestionnaire d'investissement est InfraRed Capital Partners Limited.