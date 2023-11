High Arctic Energy Services Inc. est un fournisseur de services énergétiques basé au Canada. Les secteurs de la société comprennent les services de forage et les services auxiliaires. Le secteur des services de forage comprend ses services de forage en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), y compris la fourniture de personnel pour aider ses clients dans leurs opérations de forage dans le pays. Le secteur des services auxiliaires comprend l'équipement de location de champs pétrolifères de la société au Canada et en PNG, ainsi que ses services d'azote au Canada. Dans l'ouest du Canada, elle fournit des services d'azote et des équipements de contrôle de la pression en location à des sociétés d'exploration et de production. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle offre des services de forage et de complétion de puits spécialisés et fournit du matériel de location, notamment des tapis de forage, des camps, des équipements de manutention et de soutien au forage.