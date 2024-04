High Arctic Energy Services Inc. est un fournisseur de services énergétiques basé au Canada. Elle fournit des services de forage et des services spécialisés de complétion de puits, ainsi que du matériel de location, notamment des matelas de forage, des camps, du matériel de manutention et du matériel de soutien au forage. Dans l'ouest du Canada, elle loue des équipements de contrôle de la pression à un certain nombre de sociétés d'exploration et de production. Ses lignes de services nord-américaines comprennent l'azote et l'équipement de location pour les champs pétrolifères. Sa flotte d'unités de pompage fonctionne sur place pour livrer de l'azote à l'industrie pétrolière et gazière quand et où elle en a besoin. Ses lignes de services pour les opérations internationales comprennent des appareils de forage, des appareils de reconditionnement, des matelas de chantier et du matériel de location. Son parc de matériel de location spécialisé comprend des camps, des grues, des camions, des chariots élévateurs, des pompes, des groupes électrogènes et des tours d'éclairage. Elle se concentre également sur l'offre d'équipements de contrôle de la pression et de stimulation à haute pression des puits de pétrole et de gaz, ainsi que d'autres équipements de location de sites de forage.