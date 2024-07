High Energy Batteries (India) Limited est une société basée en Inde qui fabrique des batteries. Les segments de l'entreprise comprennent les batteries pour l'aérospatiale, la marine et les systèmes d'alimentation et les batteries d'accumulateurs au plomb. Son segment Aerospace Naval and Power System Batteries propose des batteries argent-zinc qui sont fabriquées pour des clients dont la majorité est le ministère de la défense du gouvernement indien. Son segment Batteries d'accumulateurs à l'acide fabrique des batteries pour des applications commerciales. La société propose des batteries d'avions, de torpilles, de missiles et d'hélicoptères pour la défense, des batteries de voitures et de camions, des batteries au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) et d'autres batteries. Ses batteries de haute technologie sont utilisées dans l'armée, la marine, l'armée de l'air et les véhicules de lancement, et ses batteries commerciales sont utilisées pour la défense, l'automobile, les applications VRLA et autres. Les batteries de la société sont utilisées pour diverses applications aérospatiales, telles que la propulsion sous-marine, le contrôle du guidage, la communication, etc.

Secteur Equipements et composants électriques