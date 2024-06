High Income Securities Fund (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du fonds est de chercher à fournir un revenu courant élevé en tant qu'objectif principal et une appréciation du capital en tant qu'objectif secondaire. Le Fonds se concentre sur la réalisation de cet objectif en investissant principalement environ 80 % de son actif net dans des titres à revenu fixe, y compris des titres de créance, des titres convertibles et des actions privilégiées. Le Fonds investit également dans des titres non convertibles à haut rendement avec un potentiel d'appréciation du capital. L'objectif principal de la stratégie d'investissement est d'acquérir des titres décotés de sociétés d'investissement à capital fixe orientées vers le revenu, de sociétés de développement commercial, de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance, des titres convertibles, des actions privilégiées et des sociétés d'acquisition à but spécifique.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds