High Mountain 2 Capital Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Hier à 23:32 Partager

High Mountain 2 Capital Corporation a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,007528 million CAD, contre 0,004165 million CAD un an plus tôt.

Pour le semestre, la perte nette est de 0,016345 million CAD contre 0,012764 million CAD l'année précédente.