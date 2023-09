High Quality Food SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la production, la transformation et la distribution de produits alimentaires. La société propose notamment de la viande, de la charcuterie, du fromage, du poisson, des crustacés et du caviar, des fruits, des légumes et des herbes, du riz et des pâtes, de l'huile, des vinaigres et des essences, des farines, des céréales, des légumineuses et des levures, du sel, des épices et du sucre, des champignons et des truffes, des œufs, du lait et des dérivés du lait, des desserts et de la pâtisserie, des glaces, de la confiture, de la marmelade et des gelées, des produits cuits, des sauces et des vinaigrettes, des produits ethniques, des produits conservés, du vin et des boissons. Elle vend ses produits par l'intermédiaire d'un portail de commerce électronique, Buongusterai, et est présente dans le monde entier.

Secteur Pêche et agriculture