High Tide Inc. (High Tide) est une société canadienne de vente au détail de cannabis qui possède des actifs en briques et en mortier, ainsi que des actifs de commerce électronique à l'échelle mondiale. La société opère en tant que détaillant de cannabis récréatif avec plus de 149 emplacements en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Elle est également un détaillant de cannabis discount club, avec les bannières Canna Cabana, Meta Cannabis Co. et Meta Cannabis Supply Co. Le portefeuille de High Tide comprend également des kiosques de vente au détail et la technologie des casiers intelligents, Fastendr. Elle sert les consommateurs par l'intermédiaire de ses plateformes de commerce électronique établies, notamment Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com et Dankstop.com, et dans le domaine du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre par l'intermédiaire de Nuleafnaturals.com, FABCBD.com et BlessedCBD.co.uk, ainsi que par sa division de distribution en gros, Valiant Distribution, qui comprend le fabricant de produits de divertissement Famous Brandz. Les marques de la société comprennent également Bud Room, un magasin de vente au détail de cannabis situé à Ottawa, en Ontario.

Secteur Pharmacies