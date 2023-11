High Tide Resources Corp est une société d'exploration minière basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition et l'exploration de projets de minerai de fer et de métaux précieux. La principale activité de la société est l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada, en particulier dans la région du sud de la fosse du Labrador au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. La propriété la plus importante de la société est la propriété Labrador West, située près de Labrador City, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. La société détient des intérêts dans une propriété composée de 99 claims miniers couvrant 2 475 hectares, connue sous le nom de projet de fer Labrador West. La société possède également une participation de 100 % dans le gisement de sulfure de cuivre-nickel-cobalt du Lac Pegma, situé à environ 55 kilomètres au sud-est de Fermont, au Québec. La société est une filiale d'Avidian Gold Corp.

Secteur Sociétés minières intégrées