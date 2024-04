High Wire Networks, Inc. est un fournisseur de cybersécurité gérée, de réseaux gérés et de services professionnels technologiques fournis par le biais d'un modèle de vente par canaux. L'entreprise propose des services gérés et des solutions technologiques. Le segment des services gérés comprend l'activité Overwatch Managed Security, qui offre aux organisations une protection de bout en bout pour les réseaux, les données, les points finaux et les utilisateurs par le biais de contrats pluriannuels à revenus récurrents. Overwatch fournit ses services par l'intermédiaire de fournisseurs de services gérés (MSP), de partenariats et d'alliances stratégiques et de revendeurs à valeur ajoutée (VAR). Le segment des solutions technologiques fournit des services professionnels et gérés basés sur la technologie à un éventail de clients. Ce segment assure la planification, l'installation, la gestion de projet et l'assistance continue pour les services break/fix. Il fournit une gamme de services à travers une gamme de technologies qui comprennent le Wi-Fi, la mise en réseau, le SD-WAN, les systèmes d'antennes distribuées, les réseaux d'opérateurs sans fil, et d'autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications