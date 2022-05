HIGHCO : Compte-rendu de l'Assemblée générale du 16 mai 2022

Aix-en-Provence, le 16 mai 2022 (18h)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2022

ET GOUVERNANCE

APPROBATION DES COMPTES 2021

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de HighCo, qui s’est tenue ce lundi 16 mai 2022, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

DIVIDENDES

L’assemblée générale mixte s’est également prononcée en faveur de la distribution d’un dividende de 0,32 € par action qui sera mis en paiement le lundi 23 mai 2022 (détachement du coupon le jeudi 19 mai 2022).

AUTRES RÉSOLUTIONS

L’Assemblée générale mixte a adopté toutes les autres résolutions proposées et notamment celle relative à l’autorisation d’annulation de titres auto-détenus. Comme annoncé, WPP (actionnaire de référence détenant 34% du capital) s’est abstenu lors du vote de cette résolution, en vue de solliciter une dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer une offre publique, dans le cadre du projet d’annulation de plus de 8% du capital prévu d’ici fin juin.

GOUVERNANCE



Le Conseil de Surveillance qui s’est tenu ce lundi 16 mai 2022, à l’issue de l’Assemblée générale, a pris acte de la démission de M. Nicolas BUTIN de ses fonctions de membre et de Vice-Président du Conseil de surveillance.

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Platinum » par EcoVadis, faisant partie du top 1% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

