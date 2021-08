HIGHCO : Résultats semestriels 2021

Aix-en-Provence, le 25 août 2021 (18h)

HIGHCO : RETOUR DE LA CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU S1 2021 ET RESULTATS SEMESTRIELS EN FORTE PROGRESSION ; GUIDANCE 2021 DE MARGE OPÉRATIONNELLE REVUE A LA HAUSSE (DE >17% À >19%)

Retour de la croissance d’activité au S1 2021

Marge brute (MB) T2 2021 de 19,21 M€ en hausse de 8,1% à données publiées et à PCC ( 1 ) .

. MB S1 2021 de 37,80 M€ en hausse de 5,1% à données publiées et à PCC ( 1 ) .

. Croissance des activités en France (S1 PCC à +4,9%) et à l’International (S1 PCC à +5,9%).

Activités digitales en légère croissance (S1 PCC à +1,5%) et effet de base très favorable aux activités offline (S1 PCC à +12,2%).

Résultats et rentabilité en forte progression

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté (2) de 9,50 M€, en hausse de +24,1%.

de 9,50 M€, en hausse de +24,1%. Marge opérationnelle ajustée (2) de 25,1%, en forte progression de 380 points de base.

de 25,1%, en forte progression de 380 points de base. Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté(4) de 5,87 M€, en forte hausse de +38,5%.





Situation financière toujours solide

Capacité d’autofinancement (CAF) de 9,57 M€, en hausse de +15,1%.

Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 11,14 M€ au 30 juin 2021, en retrait de (2,29) M€ par rapport au 31 décembre 2020.

Guidances 2021

Légère croissance organique de la marge brute au S2 2021.

Marge opérationnelle ajustée(2) revue en forte hausse, de supérieure à 17% à supérieure à 19%.



(en M€) S1 2021 S1 2020 retraité Variation

S1 2021 / S1 2020 retraité Marge brute 37,80 35,98 +5,1% Résultat des Activités Ordinaires ajusté(2) 9,50 7,65 +24,1% Marge opérationnelle ajustée(2) (en %) 25,1% 21,3% +380 bps Résultat Opérationnel Courant ajusté(3) 9,28 7,48 +24,2% Résultat Opérationnel Courant 9,28 8,26 +12,5% Résultat Net Part du Groupe 5,89 4,13 +42,6% Résultat Net Part du Groupe ajusté(4) 5,87 4,24 +38,5% Bénéfice net par action ajusté(4) (en €) 0,28 0,20 +38,0% Cash net(5) hors ressource nette en fonds de roulement 11,14 13,42(6) -2,29 M€ Capacité d’autofinancement 9,57 8,31 +15,1%

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de Shelf Service ont été présentées comme des activités abandonnées à compter du quatrième trimestre 2020. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre du S1 2020 ont été retraitées de l’impact de Shelf Service. Ainsi, les données PCC sont égales aux données retraitées au S1 2020.

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(3) Résultat Opérationnel Courant ajusté : Résultat Opérationnel Courant hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions.

(4) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors impact net d’impôt des plans d’attribution gratuite d’actions (S1 2021 : nul ; S1 2020 : produit de 0,56 M€) et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (S1 2021 : produit de 0,02 M€ ; S1 2020 : charge de 0,67 M€) ; bénéfice net par action ajusté basé sur un nombre de titres moyen de 20 751 387 au 30/06/21 et de 20 679 528 au 30/06/20.

(5) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante.

(6) Au 31 décembre 2020.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire :

« Grâce à un retour de la croissance d’activité et à une bonne maîtrise des coûts, HighCo affiche des résultats semestriels en forte progression. Ces bonnes performances permettent au Groupe de poursuivre l’accélération de sa stratégie d’innovation portée par son start up Studio HighCo Venturi. Grâce à l’ensemble de ses projets, le Groupe a pour ambition de devenir leader de la digitalisation de la promotion. »

PERFORMANCES FINANCIÈRES AU S1 2021

Retour de la croissance d’activité au S1 2021

Après un T1 2021 solide (+2,2% PCC), HighCo confirme son retour à la croissance au T2 (+8,1% PCC).

Ainsi, au S1 2021, les activités du Groupe s’affichent en progression de +5,1% à 37,80 M€.

Le Digital, en hausse de +1,5% sur le semestre, est tiré par la croissance des activités Mobile (+7,3%) et représente 64,3% des activités de HighCo. Les activités offline bénéficient d’un effet de base très favorable et affichent un fort rebond avec une croissance de +12,2%.

Par zones géographiques, la France affiche une marge brute de 32,48 M€ en croissance de +4,9% au S1 2021 et représente sur le semestre 85,9% de la marge brute du Groupe. Les activités digitales y sont en légère progression de +0,8% sur la période et leur part représente 64,7% de la marge brute.

A l’International, les activités sont également en croissance de +5,9% à 5,32 M€ et représentent 14,1% de la marge brute du Groupe. La marge brute de la Belgique est en progression de +6,3% à 4,75 M€ ; le digital y est en hausse de +7,4% vs S1 2020 PCC, soit une part de 57,5% de la marge brute. L’Espagne et l’Italie, 100% digitales, sont en croissance de +2,7% à 0,57 M€.

Résultats et rentabilité en forte progression

La croissance d’activité alliée à la bonne maîtrise des coûts permet d’afficher un RAO ajusté en forte progression de +24,1% vs S1 2020 retraité de la cession HighCo Shelf Service, à 9,50 M€ au S1 2021 avec :

une hausse du RAO ajusté France de +25,4% à 8,03 M€ (S1 2020 retraité : 6,40 M€) ;

une progression du RAO ajusté International de +17,5% à 1,47 M€ (S1 2020 retraité : 1,25 M€).

La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) progresse de 380 points de base par rapport au S1 2020 retraité (21,3%) et de 770 points de base par rapport au S1 2020 publié (17,4%), pour s’afficher à 25,1%.

La croissance du RAO ajusté et la stabilité des charges de restructurations (S1 2021 : 0,22 M€ ; S1 2020 retraité : 0,18 M€) entraînent une forte progression du ROC ajusté de +24,2% à 9,28 M€ (S1 2020 retraité : 7,48 M€).

La charge d’impôt reste stable à 2,72 M€ au S1 2021 (S1 2020 retraité : charge de 2,76 M€). Le taux effectif d’impôt baisse de plus de 400 points de base et s’affiche sur la période à 29,8%.

Le RNPG ajusté est en forte hausse de +38,5% à 5,87 M€ (S1 2020 retraité : 4,24 M€), pour un RNPG publié qui s’affiche à 5,89 M€, également en forte hausse de +42,6% (S1 2020 publié : 4,13 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA ajusté semestriel de 0,28 €, en forte hausse de +38,0% par rapport au S1 2020 retraité.

Situation financière toujours solide

La capacité d’autofinancement s’élève à 9,57 M€, en progression de +15,1% par rapport au 30 juin 2020.

Le cash net (excédent net de trésorerie) au 30 juin 2021 s’établit à 62,03 M€, en baisse de 14,93 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

Hors ressource nette en fonds de roulement (50,89 M€ au 30 juin 2021), le cash net s’affiche à 11,14 M€, en baisse de 2,29 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

POINTS DE CONTEXTE

Le retail alimentaire poursuit sa mutation :

Après 18 mois de crise sanitaire ayant entraîné le bouleversement des habitudes de consommation et de shopping, quelques tendances majeures sont à noter :

La poursuite de la croissance du format drive qui représente à présent près de 10% du marché (1) et l’émergence des drive piétons qui permettent aux consommateurs d’accéder, en zone urbaine, à des assortiments et des prix proches de ceux des formats hypermarchés.

qui représente à présent près de 10% du marché et qui permettent aux consommateurs d’accéder, en zone urbaine, à des assortiments et des prix proches de ceux des formats hypermarchés. L’apparition du « quick commerce » et des « dark stores » (petits entrepôts) qui garantissent une livraison ultra rapide dans une zone géographique urbaine restreinte.

Les réseaux sociaux vont révolutionner le commerce :

Avec 75% (2) des français connectés quotidiennement, les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus importante dans le quotidien des français et dans les stratégies marketing des marques et retailers :

Plus de 30% (3) des français ont déjà réalisé un achat via un réseau social.

des français ont déjà via un réseau social. Par ailleurs, 20% ( 3 ) des français suivent des influenceurs pour bénéficier de leurs conseils ou de promotions (ils sont 60% ( 4 ) en Chine).

des français suivent des pour bénéficier de leurs conseils ou de promotions (ils sont 60% en Chine). Et 30% (4) des consommateurs français se disent déjà séduits par un format d’émission encore émergent en France, le « live shopping ».





ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE D’INNOVATION

A travers son start-up studio HighCo Venturi, HighCo poursuit ses investissements avec pour objectif la création de cinq start-ups à horizon 2025 :

Avec des investissements financiers et humains importants, le Groupe ambitionne de devenir leader de la dématérialisation de la promotion .

. Avec l’aide de l’équipe aux multi-compétences et 100% dédiée du start-up studio HighCo Venturi, les idées sourcées suivent un process établi pour franchir les étapes d’étude d’opportunité, de lancement puis d’accélération.

Trois projets ont déjà été initiés, bénéficiant sur l’exercice 2021 d’un investissement en OPEX de plus de 4 M€, dont 2 M€ au S1 2021, et mobilisant près de 40 collaborateurs.

Les projets initiés sont :

Le coupon de réduction digital universel.





La start-up HighCo Nifty déploie une technologie permettant un traitement accéléré et sécurisé du coupon. La mise en place et l’utilisation sont fluidifiés (stockage sur mobile, scan en caisse, diffusion multi-enseignes et tous canaux, etc.)

Le e-coupon intelligent.





A partir d’une plateforme développée en mode Saas, HighCo Coupon[AI] propose aux marques de piloter de manière autonome et performante leur stratégie d’activation personnalisée (maîtrise de la générosité, collecte et activation de la data, reporting immédiat). Côté consommateur, l’expérience shopping est enrichie avec des coupons personnalisés stockés sur mobile.

Le prospectus dématérialisé.





HighCo Flowcart permet de créer des campagnes promotionnelles sur les réseaux sociaux, en mode Saas, mesurables et activables au niveau national comme au niveau local.

En ligne avec les grandes tendances du marché et notamment autour des réseaux sociaux, d’autres projets sont également à l’étude au sein du start-up studio.

Sources : (1) Part de marché en valeur du circuit online dans les ventes de PGC-FLS, en % - LSA Expert, avril 2021 / (2) Infographie We Are Social & Hootsuite, - blog du modérateur, janvier 2021 / (3) Baromètre des nouvelles tendances de consommation - Wavestone, avril 2021 / (4) Étude quantitative réalisée en ligne pour Altavia Shopper Mind - OpinionWay, février 2021.

GUIDANCES 2021

Avec la forte progression des résultats semestriels, le Groupe revoit ses guidances 2021 comme suit :

une légère croissance de la marge brute au second semestre (MB S2 2020 : 38,19 M€ ; MB FY 2020 : 74,16 M€) ;

(MB S2 2020 : 38,19 M€ ; MB FY 2020 : 74,16 M€) ; une revue à la hausse de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB), passant de supérieur à 17% à supérieur à 19% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu jeudi 26 août 2021 à 11h. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société (www.highco.com) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

