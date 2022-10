HIGHCO : Transactions sur actions propres du 24/10/22 au 28/10/22

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 24 au 28 octobre 2022

Paris, le 31 octobre 2022

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 24/10/2022 FR 0000054231 48 879 4,75 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 25/10/2022 FR 0000054231 912 4,69 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 26/10/2022 FR 0000054231 947 4,69 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 27/10/2022 FR 0000054231 866 4,66 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/10/2022 FR 0000054231 977 4,64 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

07:38:16 FR 0000054231 4,76 EUR 217 XPAR jAj6Aj6yM4001y80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

07:42:23 FR 0000054231 4,76 EUR 219 XPAR jAj6Aj6yQ00020v0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

07:42:40 FR 0000054231 4,76 EUR 43 XPAR jAj6Aj6yQK0021T0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

08:25:37 FR 0000054231 4,75 EUR 48000 XPAR jAj6Aj6z5t002SQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

09:07:47 FR 0000054231 4,74 EUR 118 XPAR jAj6Aj6zkh002oQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

10:38:04 FR 0000054231 4,74 EUR 60 XPAR jAj6Aj71A2003hF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

10:51:25 FR 0000054231 4,74 EUR 22 XPAR jAj6Aj71My003ls0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-24

10:51:25 FR 0000054231 4,74 EUR 200 XPAR jAj6Aj71My003m20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-25

07:53:29 FR 0000054231 4,70 EUR 146 XPAR jAj6Aj7L4I0020n0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-25

08:18:35 FR 0000054231 4,70 EUR 166 XPAR jAj6Aj7LSc002Re0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-25

08:40:35 FR 0000054231 4,67 EUR 300 XPAR jAj6Aj7Lnv002bZ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-25

12:45:05 FR 0000054231 4,70 EUR 200 XPAR jAj6Aj7PcX0044B0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-25

12:45:05 FR 0000054231 4,70 EUR 100 XPAR jAj6Aj7PcX0044L0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-26

07:18:56 FR 0000054231 4,69 EUR 347 XPAR jAj6Aj7h0R000w00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-26

08:08:34 FR 0000054231 4,69 EUR 300 XPAR jAj6Aj7hmT0024i0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-26

09:24:58 FR 0000054231 4,69 EUR 300 XPAR jAj6Aj7iyQ002bx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-27

07:05:11 FR 0000054231 4,66 EUR 366 XPAR jAj6Aj83Gh000lH0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-27

07:05:19 FR 0000054231 4,66 EUR 300 XPAR jAj6Aj83Gp000lV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-27

07:05:27 FR 0000054231 4,66 EUR 100 XPAR jAj6Aj83Gx000lg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-27

11:56:29 FR 0000054231 4,66 EUR 100 XPAR jAj6Aj87ob004ZL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-28

07:53:00 FR 0000054231 4,64 EUR 377 XPAR jAj6Aj8QUW001Um0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-28

09:08:10 FR 0000054231 4,64 EUR 188 XPAR jAj6Aj8RfG002Lx0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-28

09:59:15 FR 0000054231 4,64 EUR 49 XPAR jAj6Aj8SSf0031f0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-28

11:06:39 FR 0000054231 4,64 EUR 63 XPAR jAj6Aj8TVu003lU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-28

11:06:39 FR 0000054231 4,64 EUR 264 XPAR jAj6Aj8TVu003le0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2022-10-28

11:44:11 FR 0000054231 4,64 EUR 36 XPAR jAj6Aj8U6E004C20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Votre contact

Cécile COLLINA-HUE

Directrice Générale

+33 1 77 75 65 06

comfi@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe