HighCo : Publication relative aux conventions réglementées

PUBLICATION SUR UNE CONVENTION REGLEMENTEE EN APPLICATION DE

L'ARTICLE L.22-10-30 DU CODE DE COMMERCE

Convention de prestations de conseil et d'accompagnement conclue entre High Co et la société CALYA Consultants

Nature, objet et modalités

Aux termes de cette convention HighCo confie à la société CALYA Consultants, conseil en stratégie de communication, l'organisation d'une « Learning expedition » en Israël axée sur l'innovation, en lien avec les activités et les métiers du Groupe High Co ainsi que les secteurs déjà investis par les clients du Groupe. La mission porte également sur les grandes tendances qui influenceront le commerce et la promotion, en particulier la Blockchain, le NFT, le VR et le Metaverse.

Dans ce cadre, la mission confiée à CALYA comprend l'identification des start-ups, des entreprises installées, des fonds d'investissement, des incubateurs et accélérateurs ainsi que des personnes clé de l'écosystème d'innovation, la prise de contacts, l'organisation et la préparation des rencontres.

La « Learning expedition » durera de 3 à 4 jours durant lesquels le Consultant accompagnera la délégation constituée de plusieurs collaborateurs du Groupe HighCo. La « Learning Expedition » se déroulera en avril 2022 ou à défaut, - eu égard au contexte de la pandémie du COVID 19 et à l'évolution de l'ouverture des frontières israéliennes, - à une autre date fixée d'un commun accord.

Conditions financières

En contrepartie de l'exécution de sa mission, il a été convenu que CALYA Consultants percevra une rémunération forfaitaire de 4800 euros hors taxe et hors frais de déplacements et d'hébergement engagés dans le cadre de la mission. Ce montant a été optimisé et tient compte de la connaissance particulière qu'a le prestataire des activités du Groupe, et de ses objectifs.

Autorisation

Conseil de Surveillance du 15 décembre 2021.

Nom de la personne directement ou indirectement intéressée, nature de sa relation avec la société

Madame Nathalie Biderman, membre du Conseil de surveillance de HighCo, Présidente et actionnaire de la société CALYA Consultants.

Date de conclusion de la convention

21 janvier 2022

Motifs justifiant de l'intérêt de la convention pour la société

La mission confiée à CALYA Consultants est au cœur de la stratégie d'innovation du Groupe dans ses domaines d'activités. L'écosystème israélien de l'innovation est devenu l'un des plus attractifs, denses et productifs de la planète en se distinguant dans des domaines tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle (technologies transverses à l'ensemble des secteurs d'application), la