HighCo : Publication relative aux conventions réglementées

PUBLICATION SUR UNE CONVENTION REGLEMENTEE EN APPLICATION DE

L'ARTICLE L.22-10-30 DU CODE DE COMMERCE

Avenant n°1 à la convention de prestations de conseil et d'accompagnement conclue entre HighCo et la société CALYA Consultants

Nature, objet et modalités

Calya Consultants et HighCo ont conclu un avenant à la Convention de prestations de conseil et d'accompagnement conclue le 21 janvier 2022 pour l'organisation d'une « Learning expedition »

en Israël axée sur l'innovation, en lien avec les activités et les métiers du Groupe HighCo. Cette convention a été autorisée par le Conseil de surveillance du 15 décembre 2021.

L'objet de l'avenant est d'étendre la mission de Calya Consultants pour y intégrer des prises de contact et présentations de cibles supplémentaires pour le Lab Innovation (société commune de HighCo et d'un distributeur) et revoir en conséquence la rémunération de Calya Consultants.

En application des articles L. 22-10-13 et R.22-10-17 du Code de commerce, nous vous informons de la conclusion de cet avenant à la Convention de prestations de conseil et d'accompagnement à la suite de la décision du Conseil (ci-après désigné « l'Avenant »).

Conditions financières fixées aux termes de l'Avenant

En contrepartie de l'extension de sa mission, CALYA Consultants percevra une rémunération supplémentaire de 2200 euros HT, par rapport aux honoraires de 4800 euros HT initialement fixés.

Autorisation

Conseil de Surveillance du 22 mars 2022

Nom de la personne directement ou indirectement intéressée, nature de sa relation avec la société

Madame Nathalie Biderman, membre du Conseil de surveillance de HighCo, Présidente et actionnaire de la société CALYA Consultants.

Date de conclusion de l'Avenant

28 mars 2022

Motifs justifiant de l'intérêt de la convention pour la société

La mission confiée à CALYA Consultants est au cœur de la stratégie d'innovation du Groupe dans ses domaines d'activités. L'écosystème israélien de l'innovation est devenu l'un des plus attractifs, denses et productifs de la planète en se distinguant dans des domaines tels que la cybersécurité, l'intelligence artificielle (technologies transverses à l'ensemble des secteurs d'application), la mobilité intelligente, l'agrotech/foodtech et la fintech. La dirigeante de CALYA Consultants a des liens très étroits avec ce pays et son écosystème d'innovation.

