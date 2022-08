HighCo : stabilité du RNPG ajusté au 1er semestre

HighCo publie au titre du premier semestre un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté stable (+0,7%) à 5,91 millions d'euros et un résultat des activités ordinaires (RAO) en hausse de 4,9% de 9,97 millions, soit une marge opérationnelle améliorée de 0,9 point à 26%.



La marge brute de la société de data marketing et communication s'est établie à 38,31 millions d'euros, en hausse de 1,3% à données publiées et à périmètre et changes constants, avec des activités digitales en croissance et une bonne résistance des activités offline.



HighCo réitère ses guidances 2022, à savoir une légère croissance de la marge brute (par rapport à 76,52 millions en 2021) et une progression de la marge opérationnelle (RAO / MB) de 50 points de base (par rapport à 20,3% en 2021).



