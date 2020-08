HIGH CO: forte baisse de l'activité au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

High Co, spécialiste en data marketing et communication, a publié une marge brute au premier semestre 2020 de 40,42 millions d'euros, en repli de 16,1% à périmètre et change comparables (PCC). En France, la baisse d’activité a été de 14,8% à 30,95 millions d'euros, avec un rebond au mois de juin de 7%. L'international est en baisse plus prononcée de 20,3% à 9,47 millions d'euros, dont -21,3% pour le Bénélux. Les activité digitales (59,3% des activités du groupe) ont reculé de 9,4% à PCC. Le RNPG est en baisse de 37% à 4,13 millions d'euros.Compte tenu des incertitudes inhérentes au contexte sanitaire et économique actuel, le High Co anticipe un repli de sa marge brute au second semestre supérieur à 5 % ( en repli au premier semestre de 16,1%), une part du Digital dans les activités du Groupe en 2020 supérieure à 2019 (56,2% en 2019), ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée 2020 (RAO ajusté / MB) supérieure à 10% (18,5% en 2019).