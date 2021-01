HIGHCO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Paris, le 5 janvier 2021 (10h)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Titre concerné : HIGH CO (ISIN FR0000054231)

Marché concerné : Euronext Paris (Compartiment C)

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre HIGHCO et ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HighCo à Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

67 800 titres ; et

97 340 € d’espèces disponibles.

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

50 000 titres ; et

157 225 € d’espèces disponibles.

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 ont été exécutées :

455 transactions à l’achat ; et

499 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

70 269 titres et 315 668 € à l’achat ; et

67 289 titres et 303 061 € à la vente.





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

Prochain rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T4 et 12 mois 2020 : Mercredi 20 janvier 2021





