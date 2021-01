HIGHCO : Marge Brute T4 2020

Aix-en-Provence, le 20 janvier 2021 (18h)

HIGHCO : BONNE RESISTANCE DES ACTIVITES ET PERFORMANCES FINANCIERES SUPERIEURES AUX ATTENTES EN 2020

Un niveau d’activité (MB) bien meilleur au S2 (-5,7%) qu’au S1 (-14,7%)

Marge brute (MB) T4 2020 (1) de 19,67 M€ en baisse de -7,1% à PCC (2) .

de 19,67 M€ en baisse de -7,1% à PCC . MB S2 2020 (1) de 38,19 M€ en baisse de -5,7% à PCC (2) .

de 38,19 M€ en baisse de -5,7% à PCC . MB 2020 (1) de 74,16 M€ en repli de -10,3% à PCC (2) .

de 74,16 M€ en repli de -10,3% à PCC . Bonne résistance du Digital sur l’année grâce au Mobile : S2 PCC à -3,1% ; 12 mois PCC à -5,6%.

Repli en France moins marqué : S2 PCC à -5,2% ; 12 mois PCC à -10,1%.

Performances financières 2020 meilleures qu’anticipées

Marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) (3) rehaussée significativement de supérieure à 12% à supérieure à 16%.

rehaussée significativement de supérieure à 12% à supérieure à 16%. Cash net à fin décembre 2020 attendu en forte hausse.

Remboursement intégral par anticipation du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 30 M€.

Recommandation d’un versement de dividende supérieur à 2019 (0,16 € par action).

Bourse : HighCo toujours éligible au dispositif « PEA-PME »

Marge brute (en M€)(1) 2020(2) 2019 PCC(2) Variation

2020 / 2019 PCC(2) T1 18,19 20,59 -11,7% T2 17,78 21,61 -17,7% T3 18,52 19,32 -4,1% T4 19,67 21,17 -7,1% Total 12 mois 74,16 82,69 -10,3%

(1) Données en cours d’audit.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de Shelf Service ont été présentées comme des activités abandonnées à compter du quatrième trimestre 2020. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de 2019 et des neuf premiers mois de 2020 ont été retraitées de l’impact de Shelf Service. Ainsi, les données PCC sont égales aux données retraitées en 2019.

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.





Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Je suis très fier du travail accompli par les managers et leurs équipes qui permet à HighCo de réaliser des performances financières 2020 meilleures qu'attendues. La résistance de ses activités couplée à la bonne maîtrise de ses coûts assure au Groupe la solidité financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie d'innovation. A travers son start-up studio HighCo Venturi, le Groupe développe des solutions autour de la digitalisation de la promotion pour accompagner ses clients face aux nouveaux enjeux du commerce. »

UN NIVEAU D’ACTIVITE (MB) BIEN MEILLEUR AU S2 (-5,7%) QU’AU S1 (-14,7%)

HighCo affiche un niveau d’activité au S2 2020 en repli de -5,7% à périmètre et change comparables (PCC), dans le haut de la guidance annoncée (S2 2020 entre -5% et -7%). La marge brute au T4 2020 s’élève à 19,67 M€, en baisse de -7,1% (PCC).

Le Digital résiste mieux sur l’exercice 2020 (-5,6% PCC) grâce notamment aux activités Mobile en croissance au S2 (+5,3% PCC). A fin décembre 2020, la part du Digital dans les activités du Groupe progresse fortement passant de 56,2% en 2019 (incluant Shelf Service) à 67,3%.

Ainsi, malgré un contexte sanitaire et économique sans précédent, le Groupe confirme sa résilience sur l’exercice 2020 avec une marge brute en retrait de -10,3% pour atteindre 74,16 M€.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires 2020 du Groupe s’élève à 136,4 M€.

France, repli moins marqué que l’International

FRANCE Marge brute (en M€) Variation 2020 / 2019 PCC % Marge brute globale(2) 2020 2019 PCC T1 15,30 17,70 -13,6% 84,1% T2 15,66 18,62 -15,9% 88,1% T3 16,21 16,92 -4,2% 87,5% T4 17,16 18,27 -6,1% 87,2% Total 12 mois 64,32 71,52 -10,1% 86,7%

En repli de -5,2% au S2 2020, la France affiche une marge brute de 33,37 M€ ; les effets de la crise sur l’activité étant en partie compensés par les bonnes performances des activités « Drive » et Mobile, en croissance sur le dernier trimestre.

Sur l’exercice 2020, la baisse d’activité s’affiche ainsi à -10,1%, la France représentant sur la période 86,7% de la marge brute du Groupe.

INTERNATIONAL Marge brute (en M€) Variation 2020 / 2019 PCC % Marge brute globale(2) 2020(2) 2019 retraité / PCC(2) T1 2,90 2,89 +0,3% 15,9% T2 2,12 2,98 -28,7% 11,9% T3 2,31 2,40 -3,7% 12,5% T4 2,51 2,90 -13,5% 12,8% Total 12 mois 9,84 11,17 -11,9% 13,3%





Avec une marge brute de 4,82 M€, l’International s’affiche en repli de -9,1% au S2 2020. Au Benelux, après un S1 en retrait de -16,0%, le S2 ressort en baisse de seulement -10,0%. Pour rappel, le Groupe a cédé ses activités in-store au Benelux en octobre 2020 tout en accélérant la digitalisation de ses activités belges.

Sur l’exercice 2020, les activités à l’International sont en repli de -11,9% à 9,84 M€ et représentent 13,3% de la marge brute du Groupe.

PERFORMANCES FINANCIERES 2020 MEILLEURES QU’ANTICIPEES

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, compte tenu d’une bonne maîtrise des coûts et de la cession de Shelf Service, le Groupe revoit sa guidance de marge opérationnelle significativement à la hausse. HighCo anticipe désormais une marge opérationnelle ajustée(3) passant de supérieure à 12% à supérieure à 16% (marge opérationnelle ajustée 2019 publiée de 18,5%).

A fin décembre 2020, hors PGE et ressource nette en fonds de roulement, le cash net est attendu en forte hausse (8,01 M€ au 30 juin 2020).

Compte tenu de cette génération de cash et de la solidité financière du Groupe, le Directoire a décidé de rembourser intégralement par anticipation le PGE de 30 M€. Ce PGE, contracté en mai 2020, n’aura pas été utilisé.

Le Directoire recommandera par ailleurs au Conseil de surveillance de proposer à la prochaine Assemblée Générale annuelle le versement d’un dividende en hausse par rapport à 2019 (au titre de l’exercice 2018), soit un dividende par action supérieur à 0,16 €.

Le Directoire annonce enfin reprendre son programme de rachat d’actions.

La publication des comptes annuels 2020 aura lieu le 23 mars prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique (analystes) se tiendra le mercredi 24 mars à 14h30.

BOURSE : HIGHCO TOUJOURS ELIGIBLE AU DISPOSITIF « PEA-PME »

Conformément aux critères réglementaires (loi PACTE du 22 mai 2019), HighCo demeure éligible au dispositif fiscal français du « PEA-PME ». En conséquence, les actions de la société HighCo (HCO) peuvent être intégrées au sein des PEA-PME.





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

