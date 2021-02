HIGHCO : Transactions sur actions propres du 25/01/2021 au 29/01/2021

Déclaration des transactions sur actions propres

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 25/01/2021 FR 0000054231 1 000 5,19 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 26/01/2021 FR 0000054231 1 000 5,15 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 27/01/2021 FR 0000054231 1 000 5,20 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 28/01/2021 FR 0000054231 1 000 5,02 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 29/01/2021 FR 0000054231 818 5,05 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-25

08:01:27 FR 0000054231 5,16



EUR 162



XPAR jAj6AfO38B000EU0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-25

08:04:25 FR 0000054231 5,16



EUR 88



XPAR jAj6AfO3B3000Fz0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-25

09:26:13 FR 0000054231 5,1



EUR 149



XPAR jAj6AfO4SD001lw0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-25

09:47:23 FR 0000054231 5,1



EUR 101



XPAR jAj6AfO4mg001x00



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-25

10:28:51 FR 0000054231 5,26



EUR 94



XPAR jAj6AfO5Qp002ll0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-25

10:28:51 FR 0000054231 5,26



EUR 156



XPAR jAj6AfO5Qp002lu0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-25

12:41:19 FR 0000054231 5,22



EUR 250



XPAR jAj6AfO7V1003ln0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-26

08:42:47 FR 0000054231 5,06



EUR 184



XPAR jAj6AfOQFj000fB0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-26

08:50:36 FR 0000054231 5,06



EUR 2



XPAR jAj6AfOQNG000nu0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-26

10:34:03 FR 0000054231 5,18



EUR 64



XPAR jAj6AfORzP0022b0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-26

10:34:13 FR 0000054231 5,18



EUR 500



XPAR jAj6AfORzZ0022l0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-26

12:51:34 FR 0000054231 5,16



EUR 148



XPAR jAj6AfOU8U003UX0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-26

13:07:31 FR 0000054231 5,18



EUR 102



XPAR jAj6AfOUNv003Xh0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

08:13:30 FR 0000054231 5,1



EUR 68



XPAR jAj6AfOmGw000Ta0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

10:37:19 FR 0000054231 5,2



EUR 150



XPAR jAj6AfOoW7002Yg0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

10:37:19 FR 0000054231 5,2



EUR 15



XPAR jAj6AfOoW7002Yp0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

10:48:20 FR 0000054231 5,2



EUR 17



XPAR jAj6AfOogl002ei0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

10:48:20 FR 0000054231 5,2



EUR 183



XPAR jAj6AfOogl002er0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

10:50:37 FR 0000054231 5,2



EUR 67



XPAR jAj6AfOoiw002kr0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

11:06:36 FR 0000054231 5,2



EUR 198



XPAR jAj6AfOoyR002y30



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

11:12:21 FR 0000054231 5,2



EUR 52



XPAR jAj6AfOp40003580



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-27

11:51:07 FR 0000054231 5,24



EUR 250



XPAR jAj6AfOpfX003Xw0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-28

09:03:46 FR 0000054231 5,02



EUR 536



XPAR jAj6AfP9X60012J0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-28

09:04:35 FR 0000054231 5,02



EUR 80



XPAR jAj6AfP9Xu0015D0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-28

09:05:00 FR 0000054231 5,02



EUR 200



XPAR jAj6AfP9YK0015M0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-28

09:18:09 FR 0000054231 5,02



EUR 184



XPAR jAj6AfP9l3001Jv0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-29

08:38:56 FR 0000054231 5,04



EUR 392



XPAR jAj6AfPVce000a00



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-29

08:39:05 FR 0000054231 5,04



EUR 65



XPAR jAj6AfPVcn000a90



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-29

08:44:36 FR 0000054231 5,04



EUR 43



XPAR jAj6AfPVi6000dC0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-01-29

15:51:10 FR 0000054231 5,06



EUR 318



XPAR jAj6AfPcMt005M50



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com



