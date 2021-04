HIGHCO : Mise à disposition du rapport annuel 2020 et assemblée générale mixte 2021

Aix-en-Provence, le 16 avril 2021 (16h)

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 ET ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2021

Modalités de mise à disposition du document d’enregistrement universel 2020, incluant le rapport financier annuel, ainsi que des documents préparatoires à l’assemblée générale annuelle du 17 mai 2021.

Document d’enregistrement universel 2020



Le document d’enregistrement universel 2020 de HighCo a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 16 avril 2021.



Ce document d’enregistrement universel, établi pour la première fois au format électronique unique européen (ESEF, « European Single Electronic Format ») en XBRL, est disponible sur le site Internet de la Société ( www.highco.com ) dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Données annuelles ».



Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et intègre notamment :

le rapport financier annuel prévu par l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier;

le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise ;

le descriptif du programme de rachat d’actions ;

les rapports des Commissaires aux comptes ainsi que les informations relatives à leurs honoraires.

Il est complété par les documents relatifs à l’assemblée générale annuelle du 17 mai 2021.





Assemblée générale mixte 2021

L’assemblée générale des actionnaires de HighCo se tiendra le lundi 17 mai 2021 à 10 heures 30 au siège social, 365 avenue Archimède 13799 Aix-en-Provence Cedex 3.



Toutefois, dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, les modalités de tenue et de participation à cette assemblée sont susceptibles d’être modifiées, si une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs faisait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, conduisant le Directoire à décider de tenir l’assemblée à huis clos. Les actionnaires en seraient informés dans les meilleurs délais.

Nous rappelons que les actionnaires peuvent voter à distance en envoyant leur vote avant l’assemblée générale. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/ qui sera mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de tenue et de participation à cette assemblée générale.

L’avis préalable à cette assemblée, contenant l’ordre du jour et le texte des résolutions soumises à cette assemblée a été publié au BALO le 9 avril 2021.





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T1 2021 : Mercredi 21 avril 2021

Marge Brute T2 et S1 2021 : Mardi 20 juillet 2021

Marge Brute T3 et 9 mois 2021 : Mercredi 20 octobre 2021

Marge Brute 2021 : Mercredi 19 janvier 2022

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2021, à 11h : Jeudi 26 août 2021

Résultats

Résultats semestriels 2021 : Mercredi 25 août 2021

