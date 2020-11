HighCo : HIGH CO cède ses activités in-store au Benelux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HighCo a annoncé la cession de 100% de HighCo Shelf Service SAses, ses activités in-store "papier" au Benelux, à un groupe d’investisseurs belges de la grande distribution. L’opération vient d’être finalisée. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe qui s’articule autour de deux axes clés (la digitalisation de ses activités et la maîtrise de la data), et permet ainsi de déconsolider une filiale dont l’activité est en décroissance structurelle et dont la rentabilité s’est fortement dégradée depuis plusieurs années. A fin septembre 2020, Shelf Service comptait 123 salariés.