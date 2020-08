HighCo : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2019 27 août 2020

Aix-en-Provence, le 27 août 2020 (15h)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

HighCo annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2020.

Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse www.highco.com, dans la rubrique « Investisseurs - Information réglementée - Rapport Financier Semestriel ».

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et intègre le rapport d'activité du premier semestre 2020, les états financiers consolidés condensés semestriels, la déclaration de la personne physique responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle.

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Directrice Générale Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16 comfi@highco.com c.lerat@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés.

Marge brute T3 et 9 mois 2020 : Mercredi 14 octobre 2020

Marge brute T4 et 12 mois 2020 : Mercredi 20 janvier 2021

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT) et Euronext® Tech Croissance (FRTPR).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

1