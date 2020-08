HighCo : Rapport Financier Semestriel 2020 27 août 2020

ACTIVITÉS ET FAITS

MARQUANTS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence, depuis 30 ans, pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Le Groupe compte plus de 700 collaborateurs en France, au Benelux, en Espagne et en Italie. HighCo est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris au compartiment C et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME/ETI responsables.

Au S1 2020, HighCo a réalisé son activité (marge brute) sur les zones géographiques suivantes :

Europe du sud : Espagne et Italie.

BILAN D'ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2020

Les investissements publicitaires impactés par la COVID-19

Les prévisions de marché des investissements publicitaires présentées ci-après doivent être mises en perspective avec les incertitudes inhérentes aux évolutions futures de la crise sanitaire et économique actuelle.

GroupM (WPP) estime, dans ses prévisions publiées en juin 2020, que les investissements publicitaires mondiaux (hors dépenses relatives à la publicité politique aux Etats-Unis) devraient baisser de 11,8 % en 2020. Ce repli peut être qualifié de relativement « modeste » compte tenu de l'impact de la pandémie sur le PIB global, comparativement aux effets de la crise de 2009.

Concernant les investissements publicitaires digitaux,

GroupM anticipe une baisse limitée à 2,4 % en 2020, après une décennie passée de croissance à deux chiffres. Cette meilleure