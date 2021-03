HighCo : HIGH CO va verser un dividende en hausse et se dit confiant pour 2021

High Co a publié un résultat net part du groupe en retrait de 36,5% en 2020, à 5,77 millions d'euros. La maîtrise des coûts a permis de limiter la baisse du résultat des activités ordinaires ajusté à 28,8%, moins forte qu’attendue, celui-ci s'établissant à 12,18 millions d'euros, grâce à une croissance de 4,3% au second semestre. La marge opérationnelle ajustée ressort quant à elle à 16,4%, en retrait de 430 points de base. La marge brute de l'expert en data marketing et communication est est de 74,16 millions d'euros, en baisse de 10,3%.



Au 31 décembre 2020, l'excédent net de trésorerie (cash net) progresse de 14,42 millions d'euros pour s'établir à 76,96 millions, grâce notamment à une capacité d'autofinancement qui s'élève à 13 millions d'euros (hors impact IFRS 16).



Il sera proposé à la prochaine assemblée générale du 17 mai 2021, un dividende de 0,27 euro par action, en forte progression de 68,8%par rapport à l'an dernier.





HighCo anticipe pour l'année 2021 un retour à la croissance de la marge brute, ainsi q'une progression de la marge opérationnelle ajustée à plus de 17.